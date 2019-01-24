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Antalya'da hortum dehşeti!

24 Ocak 2019, Perşembe

Son dakika! Antalya'da meydana gelen hortumda 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Dehşet anları kameralar tarafından anbean kaydedildi.


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