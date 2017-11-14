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Antalya'da hortum dehşeti

14 Kasım 2017, Salı
Antalya'da şiddetli yağış sonrası çıkan hortum yerleşim yerleri ve tarım alanlarını vurdu. İlk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.
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