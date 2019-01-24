Antalya'da hortum! 1 ölü, 11 yaralı 24 Ocak 2019, Perşembe

Son dakika! Antalya'da meydana gelen hortumda 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Dehşet anları kameralar tarafından anbean kaydedildi.. Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı. 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin de kayıp olduğu öğrenildi.