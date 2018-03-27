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Antalya'da hamama fuhuş operasyonu

26 Mart 2018, Pazartesi

Antalya'da polisin hamam ve saunalara düzenlediği baskında, fuhuşa zorlandığı iddia edilen 5 kadın kurtarıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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