Antalya'da denizde kelepçeli ölüm oyunu 02.05.2019 12:10

Antalya’da iki gencin ölüm oyunu kameralara yansıdı. Konyaaltı sahilinde elleri ve ayaklarına arkadaşı tarafından plastik kelepçe takılan genç, kayalıklardan atlayıp kıyıya kadar yüzdü.