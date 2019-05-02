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Antalya'da denizde kelepçeli ölüm oyunu

02.05.2019 12:10

Antalya’da iki gencin ölüm oyunu kameralara yansıdı. Konyaaltı sahilinde elleri ve ayaklarına arkadaşı tarafından plastik kelepçe takılan genç, kayalıklardan atlayıp kıyıya kadar yüzdü.


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