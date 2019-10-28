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Antalya'da denizde çıkan hortum kamerada! Yüreklerin ağza geldiği an

28.10.2019 23:20

Antalya'nın Kemer ilçesinde, denizde çıkan hortum, sahilde yürüyüş yapan bir grup tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sahildeki grup, hortumun karaya ilerlemesi üzerine korkup, kendileri korumak için bölgeden uzaklaştı.


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