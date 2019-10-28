Antalya'nın Kemer ilçesinde, denizde çıkan hortum, sahilde yürüyüş yapan bir grup tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sahildeki grup, hortumun karaya ilerlemesi üzerine korkup, kendileri korumak için bölgeden uzaklaştı.
Antalya'da denizde çıkan hortum kamerada! Yüreklerin ağza geldiği an28.10.2019 23:20
- Antalya'da denizde çıkan hortum kamerada! Yüreklerin ağza geldiği an
- Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhuriyet'in 96. yılı için özel video
- AK Parti'den af açıklaması! Af yasası ve İkinci Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek?
- Müge Anlı'dan protesto için gelen 'Zaza Dernekleri Başkanı'na cevap
- Müge Anlı: Bu Zazaca'ya karşı yapılmış bir şey değildir
- Müge Anlı'dan 'Zazaca' eleştirilerine yanıt: Kuralları RTÜK belirliyor
- Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı
- Müge Anlı Zazaca konuşan kadını yayından aldı mı? İşte canlı yayında yaşanan o anlar...
- AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması! 3600 ek gösterge yasası ne zaman çıkacak?
- Bağdadi operasyonunda kullanıldı! Askeri operasyonlar bu şekilde izleniyor
- Son dakika: Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 27 yaralı
- AK Parti MKYK toplantısına ilişkin Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.