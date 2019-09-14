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Antalya'da deniz paraşütünün halatı koptu; 2 turist 20 metreden düştü

14.09.2019 20:25

Antalya'da, Valentina Kulishova ve Mark Mitrafanov isimli 2 turistin bindiği deniz paraşütü, halatının kopması nedeniyle kontrolsüz şekilde sürüklenerek palmiye ağacına takıldı. Paraşütteki turistler yaklaşık 20 metreden düşerek ağır yaralandı. O anlar saniye saniye görüntülendi.


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