Antalya'da, Valentina Kulishova ve Mark Mitrafanov isimli 2 turistin bindiği deniz paraşütü, halatının kopması nedeniyle kontrolsüz şekilde sürüklenerek palmiye ağacına takıldı. Paraşütteki turistler yaklaşık 20 metreden düşerek ağır yaralandı. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Antalya'da deniz paraşütünün halatı koptu; 2 turist 20 metreden düştü14.09.2019 20:25
- Antalya'da deniz paraşütünün halatı koptu; 2 turist 20 metreden düştü
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