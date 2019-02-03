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Antalya'da dehşet! Genç kızı ormana götürüp dakikalarca dövdüler

03 Şubat 2019, Pazar

Antalya'da, 3'ü kız 5 kişi, iddiaya göre tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp darp etti. Görüntülerin basına yansıması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı inceleme başlattı.


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