Antalya'da, 3'ü kız 5 kişi, iddiaya göre tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp darp etti. Görüntülerin basına yansıması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı inceleme başlattı.
Antalya'da dehşet! Genç kızı ormana götürüp dakikalarca dövdüler03 Şubat 2019, Pazar
- Antalya'da dehşet! Genç kızı ormana götürüp dakikalarca dövdüler
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