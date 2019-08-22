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Antalya'da CHP'li belediyeden Sultan Abdülhamit Han'a büyük saygısızlık

22.08.2019 18:51

Antalya’nın Finike ilçesine 2017 yılında yaptırılan parka Sultan Abdülhamit Han Parkı ismi verilmişti. Ancak belediye başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Mustafa Geyiçi, parkta bulunan 2. Abdülhamit'e ait tabelaların sökülmesi talimatını verdi. İşte o görüntüler…


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