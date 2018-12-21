Antalya'da anne dehşeti! 'İntikamımı böyle alırım' 21 Aralık 2018, Cuma

Antalya'da eşi Bahattin D.'nin evi terk edip Muş'a gitmesini kabullenemeyen Elif D. (20), oğulları Y. (1) ve J.'yi (3) dövdüğü anları cep telefonuyla kaydedip, görüntüleri kocasına ve yakınlarına gönderdi. Çocuklarını döverken "İntikamımı böyle alırım" dediği duyulan Elif D., dedenin şikayeti üzerine gözaltına alındı.