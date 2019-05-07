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Antalya'da akılalmaz olay! Eski koca, ayrıldığı eşi ile yeni kocasına dehşeti yaşattı

07.05.2019 16:18

Antalya'da eski koca, 2 yıl önce boşandığı eşi ile eşinin yeni kocasına dehşeti yaşadı. Otomobille takip ettiği çifte, biber gazı ve bıçakla saldıran eski koca, bununla da yetinmeyip, ikiliyi otomobiliyle öldürmeye çalıştı. Çiftin otomobilini kendi aracıyla çarparak, duvara sıkıştıran eski koca, vatandaşlar tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.


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