Antalya Manavgat'ta bulunan 5 yıldızlı bir otel mahalleli tarafından günübirlik alanı işgal ettiği iddiası ile yerle bir edildi. Yaklaşık 100 kişilik grup basın açıklamasının ardından otele ait futbol sahasıyla, tenis kortlarını yıktı.
Antalya'da 5 yıldızlı bir otel mahalleli tarafından yerle bir edildi02 Aralık 2018, Pazar
- Antalya'da 5 yıldızlı bir otel mahalleli tarafından yerle bir edildi
- Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor
- Başkan Erdoğan'dan Arjantin'de gençlerle samimi sohbet
- Bodrum'daki sel felaketi saniye saniye böyle kaydedildi
- Son depremler: Yalova Çınarcık'ta korkutan deprem
- Başkan Erdoğan'dan Arjantin'de Kaşıkçı açıklaması
- Sarı yelek nedir? İşte anlamı...
- Emniyetten çok kritik uyarı! Twitter'dan paylaşıldı...
- Yerli ve milli silahlar Yunanistan'ı kıskandırdı
- Soyduğu iş yerine not bıraktı: Hepinizi seviyorum
- Sultangazi'de film sahnelerini aratmayan kuyumcuya gasp girişimi
- Bahçeli'den flaş yerel seçim açıklaması
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.