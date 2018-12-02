Antalya'da 5 yıldızlı bir otel mahalleli tarafından yerle bir edildi 02 Aralık 2018, Pazar

Antalya Manavgat'ta bulunan 5 yıldızlı bir otel mahalleli tarafından günübirlik alanı işgal ettiği iddiası ile yerle bir edildi. Yaklaşık 100 kişilik grup basın açıklamasının ardından otele ait futbol sahasıyla, tenis kortlarını yıktı.

