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Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 7 kişi tutuklandı

27.05.2019 21:07

Antalya merkezli üç ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 30 zanlıdan 7'si tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildi.


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