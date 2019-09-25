Antalya-Konya Karayolu'nda feci kaza! 4 ölü, 2 yaralı

Antalya-Konya Karayolu'nda gerçekleşen kazada iki araç birbirine girdi. Feci kaza sonucu ilk belirlemelere göre araçlarda bulunan kişilerden 4'ü öldü, 2'si ise ağır yaralandı.
Antalya- Konya karayolunda sürücüleri ve plakaları henüz belirlemeyen iki otomobil çarpıştı. Akseki ilçesi Cevizli Mahallesi yakınlardan meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 kişinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna gönderildi.
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