Antalya-Konya Karayolu'nda feci kaza! 4 ölü, 2 yaralı 25.09.2019 10:36

Antalya-Konya Karayolu'nda gerçekleşen kazada iki araç birbirine girdi. Feci kaza sonucu ilk belirlemelere göre araçlarda bulunan kişilerden 4'ü öldü, 2'si ise ağır yaralandı.