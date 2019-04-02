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Antalya Kepez'de çöpten AK Parti oyları çıktı

02.04.2019 00:03

Antalya Kepez'de bulunan Turgut Reis Ortaokulu'nun yanındaki çöp konteynerinde Kepez Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Tütüncü'ye 'evet' mührü basılmış birisinin büyük kısmı yanmış 3 oy pusulası ve zarf bulundu.


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