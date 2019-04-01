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Antalya Kepez'de çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı

01.04.2019 23:13

Antalya'da ortaokulun yanındaki çöp konteynerinde Kepez Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Tütüncü'ye 'evet' mührü basılmış birisinin büyük kısmı yanmış 3 oy pusulası ve zarf bulundu.


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