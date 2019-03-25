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Antalya Kemer'de orman yangını

25.03.2019 10:50

Antalya’nın Kemer ilçesinde stoklanmış organik atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerinin müdahalesiyle uzun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.


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