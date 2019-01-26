Antalya Kemer'de hortum yüzünden duvar çöktü

Antalya'da geçen perşembe Kemer Devlet Hastanesi'ne zarar veren hortumun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hortumun etkisiyle hastanenin camlarının kırıldığı, dışarıdaki trafik dubaları ve çöp bidonunun savrulduğu görülüyor. Hastanedeki hasta yakınlarının panikle kaçıştığının yer aldığı görüntülerde, rüzgarın sürüklediği bir kadının diğer hasta yakınları tarafından binanın içine alınmaya çalışıldığı anlar da bulunuyor.
Antalya Kemer'de hortum yüzünden duvar çöktü26 Ocak 2019, Cumartesi
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