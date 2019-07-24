Antalya, Instagram'da İbiza'yı sollayıp geride bıraktı 24.07.2019 16:35

Dünyanın en ünlü tatil destinasyonlarından birisi olan Antalya sosyal medyanın hızla yayılmasıyla birlikte artık paylaşımlarla, etiketlerle, konum bilgileriyle de rekor kırıyor. Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya turizmi son dönemde en çok paylaşımın yapıldığı bölge oldu. Antalya'yı lüks tatil bölgesi İbiza takip ediyor.