Antalya, Instagram'da İbiza'yı sollayıp geride bıraktı

Dünyanın en ünlü tatil destinasyonlarından birisi olan Antalya sosyal medyanın hızla yayılmasıyla birlikte artık paylaşımlarla, etiketlerle, konum bilgileriyle de rekor kırıyor. Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya turizmi son dönemde en çok paylaşımın yapıldığı bölge oldu. Antalya'yı lüks tatil bölgesi İbiza takip ediyor.
Antalya, Instagram'da İbiza'yı sollayıp geride bıraktı24.07.2019 16:35
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