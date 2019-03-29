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Anneye en az 9 bin 214 TL

29.03.2019 09:33

Çalışan annelere süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma gibi destekler var.


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