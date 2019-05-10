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Anneler Günü'ne sayılı günler kala hediye telaşı başladı! Rekor ciro bekleniyor

10.05.2019 09:52

Pazar günü annesini sevindirmek isteyenler bütçesine göre sürpriz yapma telaşına düşerken, perakende sektörü şimdiden hareketlendi. Hareketlilik, hafta sonu ise zirve yapacak. Rekor ciro bekleniyor.


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