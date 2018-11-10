Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi

Konya'da yaşanan gecikme nedeniyle İstiklal Marşı, 09.05'te çalan sirenler eşliğinde saygı duruşuyla birlikte okundu. Duruma sinirlenen vali "Hepsini görevden alın"' talimatı verdi.
Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi10 Kasım 2018, Cumartesi
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