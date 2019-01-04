Ankara'nın Pursaklar ilçesinde doğal gaz patlaması

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Turgut Reis Sokak'taki bir binada boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir şahsın, ikna edilmeye çalışıldığı esnada doğalgazı açarak intihara teşebbüs etmesi neticesinde patlama meydana geldi. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 2'si polis 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Ankara Valiliği patlama ile ilgili açıklamada bulundu Valilikten yapılan açıklamada, 'Yaralıların hayati tehlikesi yok' denildi.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde doğal gaz patlaması04 Ocak 2019, Cuma
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