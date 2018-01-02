Ankaralı noterin videosu sosyal medyada ilgi gördü!
01 Ocak 2018, Pazartesi
Ankara 46. Noterliği Başkatibi Selma Lücnö'nün yılın son çalışma gününde paylaştığı görüntüsü sosyal medyada yoğun ilgili gördü. Lücnö, sosyal medyada paylaştığı görüntüsünde söylenen türkülere mühürlerin ritmi ile eşlik etmekte. Noter Başkatibi Lücnö'nün görüntüsü sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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