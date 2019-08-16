Ankara'dan Tahran'a 5 yıl aradan sonra ilk tren seferi 16.08.2019 00:21

Ankara-Tahran arası tren seferleri, uzun bir aradan sonra yeniden başladı. Dün Ankara Garı'nda yola çıkan ve İran'ın Tahran kentine 57 saatte ulaşacak olan 188 yolcu kapasiteli trenin yolcuları, 25 saatlik keyifli bir yolculuğun ardından önce Bitlis'in Tatvan ilçesine oradan da feribotla, Van'a ulaştı. Akşam saatlerinde Van İskele Garı'na feribotla gelen İranlı yolcular AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Altuğ ve partililer tarafından çiçeklerle karşılandı.