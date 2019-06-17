Ankara'dan rezaletin görüntüleri! Vaatlerini yerine getirmeyen CHP'li Mansur Yavaş temizlik işin de bile sınıfta kaldı 17.06.2019 11:31

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin vurdumduymazlığı vatandaşları isyan ettirdi. Parklar, havuzlar, mezarlıklar kaderlerine terk edilmiş durumda... Başkent'in göbeği bile pislik içinde... CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bırakın vaatlerini yerine getirmeyi, en basit temizlik işinde bile şimdiden sınıfta kaldı. İşte Ankara'daki rezalatetin görüntüleri...

Vatandaşı isyan ettiren görüntüler Başkent'te kayda geçti... Çöplüğe dönüşen parklar, yosun tutan havuzlar, bakımsız mezarlıklar... Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin vurdumduymazlığı "Artık bu kadar da olmaz" dedirtti. Vatandaşlar, "Her yerden pislik akıyor, enfeksiyon kaparız." diyerek isyan etti. Bundan rahatsız olması gereken belediye yönetimi ise rezaletin üstünü örtmeye çalışıyor.

İşte Ankara'dan rezaletin görüntüleri...

























