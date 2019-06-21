Ankara’dan kahreden haber! 1,5 aylık bebek hayatını kaybetti (Vİdeo)

Ankara Nallıhan Karayolu'nda meydana gelen kazada 1,5 aylık bir bebek hayatını kaybederken aynı araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Nallıhan karayolu 102. kilometresinde meydana gelen kazada Ali A. yönetimindeki 34 Tl 9530 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
1,5 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonucu araçta bulunan araçta Ali A. ve Şermin A.'nın 1.5 aylık bebekleri Yavuz Selim A. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü Ali A., Şermin A., İbrahim D., Elif Ç. ve Emine Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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