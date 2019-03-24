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Ankara’dan 450 bin kişilik büyük mesaj

24.03.2019 09:28

Cumhur İttifakı, ikinci ortak mitingini Ankara'da yaptı. Ya beka ya bela diyen 450 bin kişi, dünyaya 31 Mart mesajı yolladı. Başkan Erdoğan, sahte senet skandalıyla gündeme gelen Yavaş’ı eleştirdi. “Bu şahsı Ankara’ya bela vermeyin” dedi ve ekledi: Terör örgütlerinin emrindeki yapıların desteğiyle karşımıza çıkanların yüzündeki maskeleri düşüreceğiz.


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