Ankara'da 9 kişinin öldüğü 86 kişinin yaralandığı kaza sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kazanın nedeniyle ilgili de araştırmalar başlatıldı. Soruşturma ile ilgili 3 savcı görevlendirilirken, kazada kusurları bulunduğu gerekçesi ile kontrolör, tren teşkil memuru( makasçı) ve tren hareket memuru 3 kişinin gözaltına alındığını açıklandı. Gözaltına alınanların isimleri ise kontrolör E.E.E, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ile Tren Hareket Memuru S.Y. Olduğu bildirildi.
Ankara'daki tren kazasının nedeni belli oldu mu?13 Aralık 2018, Perşembe
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