Ankara'daki tren kazasının nedeni belli oldu mu? 13 Aralık 2018, Perşembe

Ankara'da 9 kişinin öldüğü 86 kişinin yaralandığı kaza sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kazanın nedeniyle ilgili de araştırmalar başlatıldı. Soruşturma ile ilgili 3 savcı görevlendirilirken, kazada kusurları bulunduğu gerekçesi ile kontrolör, tren teşkil memuru( makasçı) ve tren hareket memuru 3 kişinin gözaltına alındığını açıklandı. Gözaltına alınanların isimleri ise kontrolör E.E.E, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ile Tren Hareket Memuru S.Y. Olduğu bildirildi.