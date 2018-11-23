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Ankara'daki kreşte işkence görüntüleri kameraya yansıdı

23 Kasım 2018, Cuma

Ankara'da kreşte bakıcılık yapan bir kadın, ağlayan küçük çocuğu susturmak için dakikalarca nefessiz bıraktı. Kadının küçük çocuğa uyguladığı bu akılalmaz işkence görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından hakkında soruşturma başlatılan bakıcı kadın açığa alındı. A Haber'den Murat Sekban olayla ilgili detayları canlı yayında anlattı.


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