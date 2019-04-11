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Ankara'daki köpek katliamında yeni gelişme

11.04.2019 11:19

Ankara Yenimahalle'de 16 sokak köpeğinin zehirlenmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli aadliyeye sevk edildi.


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