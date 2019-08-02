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Ankara'daki Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme! PKK'lı terörist Hakkari'de yakalandı

02.08.2019 19:31

Hakkari Valiliği, 13 Mart 2016'da Ankara Güvenpark'taki 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin de yaralandığı bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden PKK'lı terörist Yüksekova'da yakalandı.


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