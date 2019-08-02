Ankara'daki Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme! PKK'lı terörist Hakkari'de yakalandı

Hakkari Valiliği, 13 Mart 2016'da Ankara Güvenpark'taki 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin de yaralandığı bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden PKK'lı terörist Yüksekova'da yakalandı.
Ankara'daki Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme! PKK'lı terörist Hakkari'de yakalandı02.08.2019 19:31
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