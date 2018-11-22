Ankara'daki astsubay cinayetinde saadet zinciri çıktı 22 Kasım 2018, Perşembe

Ankara Çayyolu'nda geçtiğimiz ekim ayında işlenen bir cinayetin ardından saadet zinciri çıktı. Bir polis tarafından öldürülen astsubayın 200 kişiden yüksek kar vaadiyle 20 milyon lira aldığı belirlendi.