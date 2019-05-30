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Ankara'da zehir tacirlerine operasyon!

30.05.2019 20:21

Ankara'da narkotik ekipleri yürüttükleri operasyon sonucu zehir tacirlerinin izine ulaştı. Polisin durdurduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği ile birlikte yapılan aramada, 'skunk' diye tabir edilen 16,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişi mahkemece tutuklandı.


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