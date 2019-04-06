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Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

06.04.2019 09:58

Ankara’nın Polatlı ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsü devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.


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