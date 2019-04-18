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Ankara'da yine aynı vahşet

18.04.2019 15:19

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, boş arazide 7 köpek ölüsü bulundu. Köpeklerin yanında, zehirli olduğu iddia edilen sosisler bulunurken, gözyaşı döken hayvanseverler, olaya tepki gösterdi.'nın Çankaya ilçesinde, boş arazide 7 köpek ölüsü bulundu. Köpeklerin yanında, zehirli olduğu iddia edilen sosisler bulunurken, gözyaşı döken hayvanseverler, olaya tepki gösterdi.


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