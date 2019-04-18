Ankara'da yine aynı vahşet

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, boş arazide 7 köpek ölüsü bulundu. Köpeklerin yanında, zehirli olduğu iddia edilen sosisler bulunurken, gözyaşı döken hayvanseverler, olaya tepki gösterdi.'nın Çankaya ilçesinde, boş arazide 7 köpek ölüsü bulundu. Köpeklerin yanında, zehirli olduğu iddia edilen sosisler bulunurken, gözyaşı döken hayvanseverler, olaya tepki gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.