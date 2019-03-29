Haberler Web TV Ankara'da yangın faciası! Ölüler var! Olay yerinden ilk görüntüler

Ankara'da yangın faciası! Ölüler var! Olay yerinden ilk görüntüler

29.03.2019 10:36

Son dakika haberine göre İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları