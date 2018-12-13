Ankara'da tren kazası! Yüksek Hızlı Tren ile banliyö treni çarpıştı 13 Aralık 2018, Perşembe

Sabah saatlerinde Ankara YHT Garı'ndan Konya yönüne hareket eden Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda Kontrol lokomotifine çarptı. Ankara Valiliği'nden yapılan yeni açıklamada tren kazası sonrası ölü sayısının biri makinist 6'sı yolcu olmak üzere 7'ye, yaralı sayısının ise 46'ya yükseldiği bildirildi.