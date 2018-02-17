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Ankara'da Tillerson'a büyük tepki

16 Şubat 2018, Cuma
Türkiye ile temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara'da protesto edildi. Çavuşoğlu ile görüşme yaptığı binanın önüne gelen vatandaşlar sloganlar atarak ABD'ye tepkilerini dile getirdi.
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