Ankara'da "spor salonu"na fuhuş baskını 11.03.2019 07:54

Ankara Çankaya'da bir spor salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Ahlak Büro Amirliğine götürülen şüphelilerden Erol Y, Yavuz K. ve Eda K. ile iş yeri yetkilisi olduğunu beyan eden Emre İbrahim U. adliyeye sevk edilirken diğer şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.