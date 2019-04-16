Ankara’da şok operasyon! Ağına düşürdüğü kadınları... 16.04.2019 16:44

Ankara'da fuhuş amaçlı insan ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik, 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda 13 mağdur kadın kurtarılırken, suç örgütüne liderlik ettiği belirlenen Metin U'nun cezaevinde olduğu ve örgütü buradan verdiği talimatlarla yönettiği belirlendi.