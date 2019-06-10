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Ankara'da sel bilançosu ağır! Onlarca araç kullanılamaz hale geldi

10.06.2019 21:27

Başkentte dün etkili olan kuvvetli sağanak sonucu bir plazanın kapalı otoparkında yaklaşık 40 aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.


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