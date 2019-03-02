Ankara'da şaşırtan olay! Sürücüler son anda fark etti

Ankara Çankırı Caddesi'nde alkollü olduğu öğrenilen bir kişi yolun ortasına yatarak trafiği tehlikeye soktu. Sürücüler yerde yatan kişiyi son anda fark etti. Ambulansa binmek istemeyen alkollü kişi sağlık ekiplerine de zor anlar yaşattı.
Ankara'da şaşırtan olay! Sürücüler son anda fark etti02.03.2019 09:46
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