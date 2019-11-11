Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosunun 4 aylık çalışması sonucunda devam ettirilen ‘Prizma’ operasyonu çerçevesinde 150 polisin katılımıyla devremülk dolandırıcılarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.
Ankara'da devre mülk dolandırıcılarına yönelik yürütülen "Prizma" operasyonunda 28 zanlı gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosunun 4 aylık çalışması sonucunda devam ettirilen "Prizma" operasyonu çerçevesinde 150 polisin katılımıyla devre mülk dolandırıcılarına operasyon düzenlendi.
Operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.
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