Ankara'da polise çarparak şehit eden sürücü ile ilgili şok detay 06.05.2019 15:14

Ankara'da trafik kontrol noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polis memuru Mevlüt Metin'e çarparak şehit etti. Sürücünün bu kazadan hemen önce aynı yol üzerinde otomobille başka bir yayaya çarptığı ortaya çıktı. Şehit polis memuru Mevlüt Metin'in 1 hafta sonra emekli olmaya hazırlandığı öğrenildi.

