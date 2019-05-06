Haberler Web TV Ankara'da polise çarparak şehit eden sürücü ile ilgili şok detay

Ankara'da polise çarparak şehit eden sürücü ile ilgili şok detay

06.05.2019 15:14

Ankara'da trafik kontrol noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polis memuru Mevlüt Metin'e çarparak şehit etti. Sürücünün bu kazadan hemen önce aynı yol üzerinde otomobille başka bir yayaya çarptığı ortaya çıktı. Şehit polis memuru Mevlüt Metin'in 1 hafta sonra emekli olmaya hazırlandığı öğrenildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları