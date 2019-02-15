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Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 30 kişi hakkında gözaltı kararı

15.02.2019 13:23

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan ve örgütle irtibatı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


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