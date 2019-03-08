Haberler Web TV Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonları

Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonları

08.03.2019 15:37

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet istihbarattaki mahrem mühendis yapılanması soruşturmasında 12 şüpheli hakında gözaltı kararı verdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında da 20 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları