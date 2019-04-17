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Ankara'da pelet deposunda yangın

17.04.2019 10:03

Ankara'nın mobilya sanayi merkezi Siteler'de pelet-talaş deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


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