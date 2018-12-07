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Ankara'da otomobil dereye uçtu

07 Aralık 2018, Cuma

Ankara’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu derece uçan araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.


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