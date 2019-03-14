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Ankara'da lüks otomobil taksiye çarptı: 1 ölü

14.03.2019 08:52

Ankara'da Çankaya Köşkü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, taksiye çarptı. Kazada taksi şoförü Nevzat Çakır, hayatını kaybederken, lüks aracın sürücüsü kayıplara karıştı.


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